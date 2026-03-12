Finanzbranche: Deutsche Börse kommt größtem Zukauf ihrer Geschichte näher

Deutschlands größter Börsenbetreiber kommt bei der Rekordübernahme der Fondsplattform Allfunds voran. Die Eigentümer des Unternehmens haben grünes Licht gegeben. Eine große Hürde steht aber noch aus.
Frankfurt/Main - Die Deutsche Börse kommt bei der geplanten größten Übernahme ihrer Geschichte voran. Die Aktionäre der spanisch-britischen Fondsplattform Allfunds haben der rund 5,3 Milliarden Euro schweren Offerte des Frankfurter Dax-Konzerns zu fast 100 Prozent zugestimmt, wie die Deutsche Börse mitteilte. Damit die Übernahme zustande kommen kann, war in einem gerichtlichen Verfahren eine Zustimmung von 75 Prozent nötig.