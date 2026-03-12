Finanzbranche: Deutsche Bank zahlt nach Rekordgewinn Milliarden-Boni

Die Deutsche Bank hat ein starkes Geschäftsjahr hinter sich. Davon profitieren die Beschäftigten und das Top-Management. Konzernchef Sewing bekommt eine zweistellige Millionenvergütung.

Frankfurt/Main - Bei der Deutschen Bank profitieren die Beschäftigten und der Vorstand vom zurückliegenden Rekordjahr. Deutschlands größte Bank zahlt für 2025 Boni von 2,7 Milliarden an die Belegschaft, deutlich mehr als im Vorjahr (2,5 Mrd. Euro), wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Damit steigt die Gesamtvergütung für die Beschäftigten bei stabilen Grundgehältern auf 11,1 Milliarden Euro.

Vom Rekordgewinn im vergangenen Jahr profitiert laut Geschäftsbericht auch Vorstandschef Christian Sewing: Er bekommt eine Gesamtvergütung von knapp 10,5 Millionen Euro, rund 740.000 Euro mehr als im Vorjahr. Die Summe setzt sich aus einem Fixgehalt sowie kurz- und langfristigen Boni zusammen. Ein Teil wird aber erst mit Zeitverzug abhängig vom Geschäftserfolg ausgezahlt.

Zweitbester Verdiener im Vorstand ist der Chef der Investmentbank, Fabrizio Campelli, der in Summe auf fast 9,3 Millionen Euro Gehalt kommt. Die Investmentbanking-Sparte hatte 2025 ihr Vorsteuerergebnis um ein Fünftel auf gut vier Milliarden Euro gesteigert.

Insgesamt stieg die Vergütung für den Vorstand auf tatsächlicher Basis und unter der Annahme einer hundertprozentigen Zielerreichung von 68,1 Millionen Euro auf 68,9 Millionen Euro.

Mehr als 650 Einkommensmillionäre

Auch im vergangenen Jahr beschäftigte die Deutsche Bank Hunderte Beschäftigte mit Millionengehalt: 658 Banker bekamen Gesamtbezüge von einer Million Euro oder mehr, im Vorjahr waren es noch 647. Davon erhielten 123 zwischen 1,5 und knapp 2 Millionen Euro. Vorstandschef Sewing war aber nicht der Top-Verdiener: Zwei namentlich nicht genannte Banker bekamen laut Geschäftsbericht zwischen 11 und knapp 12 Millionen Euro und einer sogar zwischen 18 und fast 19 Millionen Euro.

Rekordgewinn 2025

Die Deutsche Bank hat ein starkes Jahr hinter sich. 2025 hatte sie mit gut 9,7 Milliarden Euro vor Steuern den höchsten Vorsteuergewinn ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Aktionäre entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro.