Finanzbranche: Banken fordern vor EU-Gipfel Kurswechsel bei Regulierung

Wie kann Europa wettbewerbsfähiger werden? Darüber beraten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag. Die Finanzbranche hat klare Vorstellungen - und warnt vor der US-Konkurrenz.
Berlin/Frankfurt - Die deutsche Bankenbranche dringt vor dem informellen EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit auf einen Kurswechsel bei Bürokratie und Regulierung, um im Wettlauf mit den USA nicht zurückzufallen. Europa müsse angesichts wachsender geopolitischer Spannungen seine Handlungsfähigkeit durch den Abbau administrativer Fesseln zurückgewinnen, fordert der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).