Finanzamt Ludwigsburg: Grundsteuerreform - Wie kann ich Einspruch erheben?

Ludwigsburger Seniorin ärgert sich Grundsteuer steigt auf das Fünffache: „Das ist unchristlich“

Rosemarie Fuchs zahlt ab dem kommenden Jahr das Fünffache an Grundsteuer. In einer Mail an Landes- und Lokalpolitiker macht die Rentnerin ihrem Ärger Luft – einer davon hat eine eindeutige Meinung zu der Umverteilung.