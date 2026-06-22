Finalspiel der Bayern gegen Alba: Lothar Matthäus schaut mit Freundin Basketball statt Fußball-WM

Zwar läuft derzeit die Weltmeisterschaft, aber selbst die Fußball-Legende Lothar Matthäus hat sich das entscheidende Endspiel der Basketball-Bundesliga nicht entgehen lassen.
Auch wenn gerade die Fußball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet, hat sich Lothar Matthäus (65) Zeit für eine andere Sportart genommen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Theresa besuchte die deutsche Fußball-Ikone am Sonntag das entscheidende Finalspiel der Basketball-Bundesliga zwischen Alba Berlin und Bayern München.