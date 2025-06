Finalserie um den Stanley Cup: Draisaitl schießt Edmonton erneut zum Sieg

1 Leon Draisaitl traf zum Sieg. Foto: Nathan Denette/The Canadian Pres/Nathan Denette

Die Edmonton Oilers haben die Finalserie um den Stanley Cup ausgeglichen. Leon Draisaitl gelingt gegen Florida wie schon im ersten Spiel der Siegtreffer in der Verlängerung.











Die Edmonton Oilers sind in der Endspielserie um den Stanley Cup dank Leon Draisaitl zurückgekommen. Der deutsche Eishockey-Star traf im vierten Spiel gegen die Florida Panthers in der Verlängerung zum 5:4 (0:3, 3:0, 1:1)-Erfolg. Damit glichen die Oilers in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 nach Siegen aus. Das Team, das als erstes vier Partien gewinnt, ist Meister der nordamerikanischen Liga NHL. Im Vorjahr hatte sich Florida in sieben Partien den Titel geholt.