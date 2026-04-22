Bei ihrer Teilnahme bei The Voice Kids hat Danaya aus Korb viele neue Erfahrungen gesammelt. Im Gespräch verrät das junge Ausnahmetalent, wie es für sie nun weitergeht.

Der Moment der Entscheidung ist vorbei, die Kameras sind aus – und die zehnjährige Danaya aus Korb ist jetzt eine kleine Berühmtheit. Bis zum Finale hat sie es in der Castingshow The Voice Kids geschafft. Bei der letzten Folge, die Anfang April live ausgestrahlt wurde, gewann zwar am Ende Katelyn aus Irland, doch von Neid ist bei dem Gesangstalent aus dem Remstal nichts zu spüren. Wir hatten die Gelegenheit, mit Danaya und ihrer Familie zu sprechen.

„Katelyn ist eine sehr gute Freundin, ich habe ihr den Sieg gegönnt“, sagt Danaya. Enttäuschung klingt anders. „Manche von uns waren zwar ein bisschen traurig, aber es gibt halt nur einen Gewinner“, fügt sie hinzu. Für sie selbst überwiegt ein anderer Gedanke: „Warum sollte ich denn enttäuscht sein? Ich bin bis ins Finale gekommen.“ Ihre Mutter Ani, ihre Schwester Alisa und die ganze Familie sind sichtlich stolz auf sie. Sie alle waren Anfang April mit nach Berlin gereist, um Danaya bei ihrem Auftritt zuzujubeln.

Danaya stand mit Alvaro Soler gemeinsam auf der Bühne

Viele Talente: die Finalisten von The Voice Kids. Foto: IMAGO/Future Image

Die Aufregung war groß. Vermutlich hat das Lied, das sie singen sollte, aber dazu beigetragen, dass man es ihr nicht angemerkt hat: „My Heart Will Go On von Céline Dion habe ich auch bei der Hochzeit meiner Schwester schon gesungen“, sagt Danaya. Nachdem sie bei den Blind Auditions mit „Hallelujah“ von Leonard Cohen an den Start gegangen war und bei den Battles mit „Beautiful Things“ von Benson Boone triumphiert hatte, lag ihr das schwierige Dion-Stück ebenfalls sehr.

Nachdem Danaya den ersten Auftritt noch wegen der Aufregung mit geschlossenen Augen hinter sich gebracht hatte, wurde sie von Runde zu Runde routinierter. „Das Finale war am krassesten“, sagt sie im Rückblick. Und auch der Moment, bei dem ehemalige Talente aus dem Team von Alvaro Soler auf die Bühne kamen, um mit ihr und dem Latin-Pop-Star gemeinsam „We Are The World“ zu singen, gehört für sie zu den unvergesslichen Momenten.

Nach ihrer Rückkehr wurde Danaya an ihrer Schule mit Lob überschüttet. Das hat sie gefreut: „Viele haben gesagt: Du bist unsere Siegerin“, erzählt sie. Zudem wurde sie ins Korber Rathaus eingeladen. Für den Bürgermeister Markus Motschenbacher gab sie „I Have Nothing“ von Whitney Houston zum Besten. Die Sängerin zählt zu den großen Idolen von Danaya. Beim Rathauschef kam die Darbietung offensichtlich gut an: „Er hat mir Gutscheine und eine Kuschelbiene geschenkt.“

Für die Zehnjährige mit der Ausnahmestimme brachte die Teilnahme viele neue Eindrücke und Erlebnisse. Zum ersten Mal auf einer so großen Bühne, dann auch noch live im Fernsehen und angeleitet von Alvaro Soler, einem ihrer Lieblingsstars. Manchmal, erzählt ihre große Schwester Alisa, habe sie sich gefragt, ob das nicht alles zu viel sei. „Wir wollen ja, dass sie eine ganz normale Kindheit hat.“ Aber der Umgang der Show-Mitarbeiter mit den jungen Kandidaten sei absolut vorbildlich gewesen. „Nach dem Finale haben sie uns noch einmal angerufen und gefragt, wie es uns geht.“

Danayas Musikalisches Multitalent: Ohne Unterricht zur Sängerin

Danayas Traum, Sängerin zu werden, steht jedenfalls fest. Die Zehnjährige singt nicht nur, sondern spielt auch Klavier und Gitarre, das Geigenspiel bringt sie sich zudem selbst bei. Sie schreibt sogar schon eigene Lieder – Gesangsunterricht hatte sie vor der Show dagegen nie. Was kaum zu glauben ist, wenn man das Vibrato ihrer Stimme einmal gehört hat. Gelernt habe sie bei The Voice Kids einiges, erzählt sie: „Zum Beispiel, dass ich bei englischen Texten noch mehr auf die Aussprache achten muss. Und wie wichtig es ist, sich zu konzentrieren und nach vorne zu schauen, egal welche Geräusche da sind oder jemand im Publikum winkt.“

Wer von dem jungen Gesangstalent nicht genug bekommen kann, muss auch nach dem Ende von The Voice Kids 2026 nicht lange warten: Danaya hat in der letzten Zeit einige Lieder aufgenommen, die unter anderem auf Spotify und auf der Videoplattform Youtube zu hören sein werden. Auch auf TikTok ist sie sehr aktiv – wir werden von dem Multitalent aus Korb also mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal hören.