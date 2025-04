Finalfolge der neunten Staffel: Joko Winterscheidt erobert Wer stiehlt mir die Show? zurück

1 Joko Winterscheidt hatte in der sechsten und letzten Folge der neunten Staffel gut lachen: Er setzte sich am Ende gegen Heike Makatsch durch. Foto: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Glamouröses Finale bei "Wer stiehlt mir die Show?": Die sechste und letzte Folge der neunten Staffel verwandelte Heike Makatsch in eine Preisverleihung. Ihre Moderation konnte sie allerdings nicht verteidigen: Joko Winterscheidt holte sich zum ersten Mal einen Stein auf dem "Walk of Brain".











Roter Teppich, runde Tische, elegante Kleidung: Schauspielerin Heike Makatsch (53) fuhr für ihre Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show", die am 13. April auf ProSieben ausgestrahlt wurde, groß auf. Nachdem Rea Garvey (51) zuvor das Studio in einen Irish Pub verwandelt hatte, setzte die ehemalige VIVA-Moderatorin auf den glamourösen Rahmen einer Preisverleihung. "Der goldene Makatsch" hieß der Award, den sie an ihre Mitstreiter in verschiedenen Kategorien verlieh - unter anderem in Gedenken an die Intelligenz. Komiker Teddy Teclebrhan (41) nahm die eher unrühmliche "Idiot des Jahres"-Auszeichnung mit nach Hause.