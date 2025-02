Finale zum ESC-Vorentscheid: Wer geht als Favorit ins Rennen?

Im Finale von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" sind noch neun Acts im Rennen um den Platz als deutsche Vertretung beim Eurovision Song Contest in Basel. Am kommenden Samstag treten sie um 20:15 Uhr ein letztes Mal live im Ersten an. Moderiert wird die Show erneut von Barbara Schöneberger (50). Doch wer wird sich am Ende durchsetzen? Streamingzahlen geben jetzt einen ersten Hinweis darauf, wer vorne liegen könnte.

Laut einer Sonderauswertung von GfK Entertainment, die kostenpflichtige und werbefinanzierte Streams für den Zeitraum von 21. bis 24. Februar umfasst, sorgen Feuerschwanz mit ihrer Rocknummer "Knightclub" (feat. Dag von SDP) für den mit Abstand meistgestreamten ESC-Song aller neun Acts. Die 2004 gegründete Nürnberger Mittelalter-Rock-Band hat bereits elf Alben veröffentlicht und ist europaweit unterwegs. Mit einer kraftvollen Performance wollen sie auch das internationale Rock- und Metal-Publikum beim Eurovision Song Contest begeistern.

Lesen Sie auch

Auf die Band folgt laut der Auswertung das Geschwister-Duo Abor & Tynna mit seinem Song "Baller". Das Lied gewann stark an Aufmerksamkeit und konnte seine Abrufzahlen binnen 24 Stunden um 350 Prozent erhöhen - ein Rekord unter den Vorentscheids-Acts. Dahinter reiht sich die Münchner Gruppe Cosby mit ihrem Beitrag "I'm Still Here" ein, gefolgt von Singer-Songwriterin Lyza ("Lovers on Mars") und Moss Kena ("Nothing Can Stop Love"). Julika ("Empress"), Benjamin Braatz ("Like You Love Me") und The Great Leslie ("These Days") platzieren sich im Anschluss. Leonoras Beitrag "This Bliss" konnte aufgrund fehlendem Streamingangebot nicht für die Auswertung berücksichtigt werden.

Aktuelle Streamingdaten von Spotify (21. bis 25. Februar) zeigen ein ähnliches Bild. In einer Mitteilung gab der Streamingdienst bekannt, dass sich Feuerschwanz als klarer Favorit abzeichnet. Es folgen Cosby, Moss Kena, Abor & Tynna, Lyza, Julika, Benjamin Braatz und The Great Leslie.

"Chefsache ESC 2025": Das Finale

Wie in den vergangenen Shows werden erneut Entertainer Stefan Raab (58) und Sängerin Yvonne Catterfeld (45) die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler bewerten. Moderator Elton (53) kann im Finale nicht dabei sein, an seine Stelle treten Nico Santos (32) und Conchita Wurst (36).

Der vierköpfigen Jury wird die Aufgabe zuteil, aus den neun verbliebenen Acts fünf auszuwählen, die in die nächste Runde kommen. Sie werden jeweils einen Coversong sowie den Titel präsentieren, mit dem sie in Basel antreten wollen. In der letzten Runde bestimmt dann das Publikum per Anruf, SMS oder Online-Vote, wer tatsächlich für Deutschland ins Rennen geht.