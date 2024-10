Finale von Staffel acht: Wer stiehlt mir die Show?: Nina Chuba verteidigt ihren Titel

1 "Wer stiehlt mir die Show?": Nina Chuba ließ sich nicht die Show stehlen. Foto: Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu

"Wer stiehlt Nina Chuba die Show?" hieß es in der letzten Folge von Staffel acht. Joko Winterscheidt schaffte es ins Finale, der angestammte Moderator zog aber gegen die erstmalige Gastgeberin den Kürzeren.











"Wer stiehlt Nina Chuba die Show?" lautete die Frage in der finalen Folge der achten Staffel der ProSieben-Show. Und die Antwort ist kurz: niemand. Nina Chuba (25) verteidigte am Sonntag (14. Oktober) in der sechsten und letzten Episode von "Wer stiehlt mir die Show?" ihren Titel. Damit durfte sich die "Wildberry Lillet"-Interpretin mit ihrem Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain" verewigen. Das gelang ihr als erst zweiter Frau in der Geschichte der Sendung. In Staffel sieben setzte sich im Finale Lena Meyer-Landrut (33) durch.