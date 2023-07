1 Jubel beim Stuttgarter Futsal Club nach dem Bundesliga-Hinspielsieg im Derby gegen den TSV Weilimdorf: Sasa Babic, Torschütze Srdan Ivankovic, Josip Sesar und Adrijan Micevsk (v.li.). Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Es ist die Premierensaison der Futsal-Bundesliga. Und der erst 2020 gegründete Stuttgarter Futsal Club kann sich im Finale in der Scharrena diesen historischen Titel sichern. Doch es gibt schon weitere Ziele.









Vereinsgründung im Jahr 2020, gleich im ersten Jahr als württembergischer Meister in die Regionalliga aufgestiegen, sich dann für die neu gegründete Bundesliga qualifiziert und nun in der Premierensaison gleich im Finale um die deutsche Meisterschaft: Die bisherige Erfolgsgeschichte des Stuttgarter Futsal Clubs ist einzigartig und soll mit dem Titel gekrönt werden. An diesem Sonntag (15.15 Uhr) geht es in der Stuttgarter Scharrena gegen Hot 05 Futsal. Der deutsche Meister von 2018 und 2020 aus dem sächsischen Hohenstein-Ernstthal hatte in einem umkämpften Halbfinale Titelverteidiger TSV Weilimdorf (4:2, 3:4) ausgeschaltet.