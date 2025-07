Festivalbilanz in Stuttgart

1 Traumhafte Schlosskulisse und ein ausverkaufter Ehrenhof bei Lionel Richie am Sonntagabend zum Abschluss der 31. Jazz Open. Foto: ubo

So vielfältig und grenzenlos waren die Jazz Open noch nie: Lionel Richie krönt am Sonntagabend ein Rekordfestival. Mit 64 000 Besuchern liegt die Auslastung bei 98 Prozent.











Link kopiert



Die 31. Jazz Open waren reich an Höhepunkten – doch Lionel Richie gelingt es am Sonntagabend, das Schöne noch weiter zu steigern: Der US-Star bringt mit einer Show der großen Gefühle sein Publikum zum Mitsingen, zum Tanzen, zum Träumen – was für ein furioses Finale nach zwölf Tagen!