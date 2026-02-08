Finale in Montreux: Sabine Winter gewinnt Top-16-Turnier im Tischtennis

2 Europas beste Tischtennis-Spielerin: Sabine Winter hat zum ersten Mal das europäische Top-16-Turnier gewonnen. (Archivbild) Foto: Wang Ying/XinHua/dpa

Schon im vergangenen Jahr stieg Sabine Winter zur besten Tischtennis-Spielerin Europas auf. Jetzt hat sie auch ihren bislang bedeutendsten Titel im Einzel in der Hand.











Montreux - Die deutsche Tischtennis-Nationalspielerin Sabine Winter hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das europäische Top-16-Turnier gewonnen. Im Finale in Montreux in der Schweiz besiegte die 33-Jährige vom TSV Dachau die Rumänin Bernadette Szöcs in 3:0 Sätzen. 11:4, 11:4 und 11:4 hieß es nach weniger als einer halben Stunde Spielzeit.