Finale im August auf HBO Max: And Just Like That...-Ende: Cynthia Nixon verspricht Überraschungen

"And Just Like That..."-Ende: Cynthia Nixon verspricht Überraschungen

1 Seit 1998 verkörperte Cynthia Nixon in "Sex and the City" und "And Just Like That..." die Anwältin Miranda Hobbes. Foto: imago/Cover-Images

Kurz vor dem Ende von "And Just Like That..." macht Cynthia Nixon den Fans Mut: In den letzten Episoden warten noch "Überraschungen".











Nach der Ankündigung von Showrunner Michael Patrick King (70), dass die beliebte "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That..." mit der dritten Staffel zu Ende gehen wird, meldet sich Cynthia Nixon (59) mit einer besonderen Botschaft an die Fans: "Verpasst die letzten Episoden nicht: Es warten Überraschungen", schreibt die Schauspielerin auf Instagram und macht damit Lust auf das große Finale der HBO-Serie. Was genau die Zuschauer erwartet, verrät sie nicht.