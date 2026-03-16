Joko Winterscheidt hat sich in der zweiten Folge der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" erneut die Moderation gesichert. Im Finale setzte er sich gegen Wildcard-Kandidat Felix durch - trotz eines kuriosen Zwischenfalls während der Sendung.
Es war die zweite Folge der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" - und Joko Winterscheidt (47) begann sie mit einer Überraschung. Statt eines neuen Wildcard-Kandidaten durfte Felix noch einmal antreten. Begründung: Im Finale der zehnten Staffel hatte ihn ein Zufallselement aus dem Spiel geworfen - eine Situation, die das Produktionsteam im Nachhinein als ungerecht bewertete.