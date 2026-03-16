Joko Winterscheidt hat sich in der zweiten Folge der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" erneut die Moderation gesichert. Im Finale setzte er sich gegen Wildcard-Kandidat Felix durch - trotz eines kuriosen Zwischenfalls während der Sendung.

Es war die zweite Folge der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" - und Joko Winterscheidt (47) begann sie mit einer Überraschung. Statt eines neuen Wildcard-Kandidaten durfte Felix noch einmal antreten. Begründung: Im Finale der zehnten Staffel hatte ihn ein Zufallselement aus dem Spiel geworfen - eine Situation, die das Produktionsteam im Nachhinein als ungerecht bewertete.

So trat Felix erneut an, diesmal neben Andrea Petković (38), Till Reiners (41) und Nico Santos (33).

Petković und Reiners früh raus

Was folgte, waren umkämpfte Runden ohne klare Favoritin oder klaren Favoriten. Dennoch war Petković die Erste, die die Show verlassen musste - trotz ihres starken Auftritts im vorigen Finale. Wenig später folgte ihr Till Reiners. Übrig blieben Nico Santos und Wildcard Felix, die im Halbfinale aufeinandertrafen.

Genau dort kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Jemand aus dem Publikum rief die richtige Antwort in den Saal, noch ehe die Kandidaten buzzern konnten. Die Runde musste daraufhin abgebrochen und neu gestartet werden - ein seltener Moment in der Formatgeschichte.

Felix scheitert an Jokos Taktik

Trotz des Eklats kämpfte Felix sich ins Finale und duellierte sich dort direkt mit Joko Winterscheidt um die Moderation der nächsten Ausgabe. Doch das Wildcard-Ass nutzte seine Münzen nicht effektiv genug - und ließ sich von Jokos Täuschungsmanövern mehrfach aus dem Konzept bringen. Am Ende hatte Joko die Nase vorn und sicherte sich damit die Moderation der dritten Folge dieser Staffel.

Es ist bereits das zweite Mal in dieser Staffel, dass Winterscheidt als Sieger vom Platz geht. Zuvor hatte er sich im Staffelfinale gegen Petković durchgesetzt und war damit als amtierender Moderator in die neue Folge gestartet.

So läuft "Wer stiehlt mir die Show?" weiter

Wer das Format live erleben möchte: "Wer stiehlt mir die Show?" läuft jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben. Über Joyn Plus+ können Abonnentinnen und Abonnenten die jeweils neue Folge bereits eine Woche im Voraus streamen - dort sind auch sämtliche früheren Staffeln abrufbar.