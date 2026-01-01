Die letzte Folge der SWR-Filmdoku-Serie „Dance Around the World“ führt in den hohen Norden. Reiseleiter Eric Gauthier begegnet dort Künstlern, die eine ganz besondere Botschaft teilen.
Letzte Station für Eric Gauthiers Filmreise durch die Tanzwelt: „Skandinavien“ ist das Ziel der achten Folge der Doku-Serie des SWR; die vor sechs Jahren mit einem Ausflug in die Tanzszene Tel Avivs an den Start ging. Pünktlich zur Zeit, in der es sich viele an langen Abenden mit einem Film auf dem Sofa gemütlich machen, ist nun Teil 8 von „Dance Around the World“ in der ARD-Mediathek verfügbar.