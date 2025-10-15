ProSieben hat den Sendetermin für die finalen drei Folgen von "Das Duell um die Welt" bekannt gegeben. Die Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wandert vom Samstag- auf den Sonntagabend.
ProSieben hat die konkreten Sendetermine für die Abschiedsstaffel von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" veröffentlicht. Ab dem 30. November können sich Fans auf drei finale Episoden freuen - allerdings nicht wie gewohnt am Samstagabend. Der Sender hat die Show auf den Sonntagabend verlegt und zeigt sie dort jeweils um 20:15 Uhr, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Parallel werden die Episoden auch auf Joyn zum Streaming verfügbar sein.