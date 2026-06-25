Sie ist angerichtet, die fünfte und zugleich letzte Staffel der FX-Serie "The Bear: King of the Kitchen". Werden es Carmy und Co. nach den Debakeln, Reibereien und Panikattacken der vergangenen Folgen doch noch schaffen, gegen den Pleite-Countdown zu bestehen?
"Das Restaurant steht unter Wasser. Wir werden nicht mehr beliefert. Uns geht das Essen aus". Kurzum: der ganz normale Wahnsinn im Alltag von "The Bear: King of the Kitchen". Wie der Trailer zur fünften Staffel der FX-Serie (ab 26. Juni auf Disney+) andeutet, steht den Restaurant-Mitarbeitern diesmal das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Denn neben den finanziellen Problemen plagen das Team auch Sorgen um einen ganz realen Sturm. Doch wenn uns die vier vorangegangenen Staffeln der mit Golden Globes und Emmys prämierten Dramedy-Serie etwas gelehrt haben, dann, dass Carmy und Co. mitunter am besten direkt am Abgrund performen. Zur Erinnerung ein Überblick, wo der Abschluss von Season vier namens "Goodbye" die Fans zurückließ.