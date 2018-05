Eurovision Song Contest 2018 Europa singt in Lissabon – Das ESC-Finale im Liveticker

Von Michael Setzer 12. Mai 2018 - 21:08 Uhr

In Lissabon läuft das große Finale des Eurovision Song Contest. Für Deutschland geht Michael Schulte ins Rennen. Wir werfen in unserem Liveticker zum ESC 2018 einen humorvollen Blick auf das Spektakel.





Lissabon - Michael Schulte wird an diesem Samstagabend Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Lissabon vertreten. Nach den miserablen Resultaten in den vergangenen drei Jahren wird das keine leichte Aufgabe werden. Der letzte deutsche Erfolg liegt nun schon acht Jahre zurück – Lena Meyer-Landrut holte mit „Satellite“ im Jahr 2010 den ersten Platz.

Wir schauen uns das Finale live im Fernsehen an und wollen die wichtigsten Fragen zum Event klären: Gibt’s gute Outfits? Vielleicht sogar tolle Lieder? Rettet uns eventuell Stefan Raab? Das alles hier, live ab 21 Uhr. Ohne Barbara Schöneberger, dafür aber mit Redakteur und Hund.