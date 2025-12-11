Finale des Comedy Clash im Wizemann: Emmvee eröffnet 2026 im Marquardt Stuttgarts ersten Comedy-Club

Das Finale des Comedy Clash im Wizemann zeigt, wie rasant die Stadt zum Stand-up-Hotspot aufsteigt. Im Frühjahr 2026 eröffnet im Marquardt-Keller der erste Comedy-Club Stuttgarts.
Gibt’s in Stuttgart nix zum Lachen? Dies mag manch einer bis hoch in den Norden der Republik immer noch denken. Dabei ist die Wahrheit eine andere: Stuttgart mischt im deutschen Humor-Kosmos ganz vorne mit. Die oft verkannte Stadt erlebt gerade eine geradezu komische Zeitenwende und entwickelt sich zu einem der lebendigsten Stand-up-Hotspots des Landes.