Der englische Thronfolger Prinz William und der spanische König Felipe VI. haben zum EM-Finale in Berlin ihre Kinder mitgebracht. Neben William fiebert am Sonntagabend der 10 Jahre alte Prinz George mit den Three Lions gegen Spanien mit, neben dem spanischen König sitzt dessen Tochter Sofía (17).