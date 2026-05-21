Schon im Siegestaumel: Beim Europa-League-Finale seines Herzensklubs Aston Villa gegen den SC Freiburg in Istanbul ist Prinz William auf der Tribüne kaum zu bremsen.
Prinz William (43) lässt beim Europa-League-Finale seines Herzensklubs Aston Villa gegen den SC Freiburg in Istanbul jede protokollarische Zurückhaltung fallen. Fotos zeigen den britischen Thronfolger am Mittwochabend beim Schreien, Lachen, die Fäuste in die Luft Recken und seinen Begleitern in den Arme fallen. Mit der 2:0-Führung seiner Mannschaft zur Halbzeit hatte William auch allen Grund zum Jubel.