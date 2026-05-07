"The Bear: King of the Kitchen" geht in die letzte Runde: Die fünfte Staffel der Erfolgsserie startet Ende Juni bei Disney+. In acht finalen Folgen kämpfen Sydney, Richie und Sugar ohne Carmy ums Überleben des Restaurants.
Das Küchenchaos geht weiter: Disney+ hat den Starttermin für die fünfte und finale Staffel von "The Bear: King of the Kitchen" bekannt gegeben. Ab dem 26. Juni veröffentlicht der Streamingdienst alle acht neuen Episoden der Emmy-prämierten Erfolgsserie rund um Gourmetkoch Carmy Berzatto und sein chaotisches Restaurant-Team. Damit steuert die gefeierte Dramedy auf ihren emotionalen Abschluss zu.