"The Bear: King of the Kitchen" geht in die letzte Runde: Die fünfte Staffel der Erfolgsserie startet Ende Juni bei Disney+. In acht finalen Folgen kämpfen Sydney, Richie und Sugar ohne Carmy ums Überleben des Restaurants.

Das Küchenchaos geht weiter: Disney+ hat den Starttermin für die fünfte und finale Staffel von "The Bear: King of the Kitchen" bekannt gegeben. Ab dem 26. Juni veröffentlicht der Streamingdienst alle acht neuen Episoden der Emmy-prämierten Erfolgsserie rund um Gourmetkoch Carmy Berzatto und sein chaotisches Restaurant-Team. Damit steuert die gefeierte Dramedy auf ihren emotionalen Abschluss zu.

So geht es in Staffel fünf weiter Die neuen Folgen setzen direkt nach einer folgenschweren Entscheidung an: Carmy (Jeremy Allen White) hat der Gastronomie überraschend den Rücken gekehrt und das Restaurant Sydney, Richie und Natalie "Sugar" überlassen. Während Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) und Sugar (Abby Elliott) plötzlich die Verantwortung tragen, kämpft das Team mit finanziellen Problemen, einer drohenden Veräußerung und dem Anspruch, endlich einen Michelin-Stern zu bekommen. Gleichzeitig müssen die Figuren herausfinden, ob sie auch ohne Carmy als Familie funktionieren können.

Disney+ überraschte Fans bereits mit der Spezialfolge "Gary". Die Rückblick-Episode wurde von Moss-Bachrach gemeinsam mit Jon Bernthal geschrieben, der in der Serie Carmys verstorbenen Bruder Mikey verkörpert. Die Folge begleitet Richie und Mikey auf einer Reise nach Gary und ist bereits beim Streamingdienst verfügbar.

Neue Gesichter bei "The Bear"

Zum Ensemble der finalen Staffel gehören außerdem Lionel Boyce als Marcus, Liza Colón-Zayas als Tina und Matty Matheson als Neil Fak. Wiederkehrende Rollen übernehmen unter anderem Oliver Platt, Will Poulter und Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis.

Kreiert wurde "The Bear: King of the Kitchen" von Christopher Storer. Die Serie zählt seit ihrem Start im Jahr 2022 zu den erfolgreichsten und meistgelobten Produktionen von FX und wurde unter anderem mehrfach mit dem Emmy und dem Golden Globe ausgezeichnet.