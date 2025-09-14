Finale der Basketball-EM: Gold in Riga: Basketballer erobern EM-Titel

Deutschland hat das seltene Double aus WM- und EM-Titel perfekt gemacht und einen famosen Basketball-Sommer gekrönt. In einem elektrisierenden Endspiel übernimmt Schröder am Ende das Kommando.
Riga - Europameister Dennis Schröder sank völlig überwältigt auf das Parkett von Riga und gab den Basketball nicht mehr aus den Händen. Sein kongenialer Partner Franz Wagner zog sich spontan ein Trikot seines verletzten Bruders Moritz über: Deutschland hat zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila auch die europäische Krone erobert.