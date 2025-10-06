Thilo Schramm, Ortsvorsteher von Beinstein, macht beim Finale von „Waiblingen erfrischt“ selbst Weinliebhabern Bier schmackhaft.
Thilo Schramm ist schon seit einigen Jahren mit einer Mission im weinseligen Württemberg unterwegs. Der Ortsvorsteher von Beinstein ist leidenschaftlicher Bier-Genießer und ausgebildeter Biersommelier. Zum Finale von „Waiblingen erfrischt“ hat er am Freitag die Reihe der Winzer durchbrochen und den Gästen mit edlem Braustoff aus Birenbach das flüssige Gold mit Schaumkrone schmackhaft gemacht – musikalisch umrahmt mit Rockmusik von MFG, der Metzger Fuhrmann Group.