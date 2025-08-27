Finale bei Die Bachelors: Bei diesen TV-Paaren hält die Liebe

Datingshows gehören seit vielen Jahren fest zur deutschen Fernsehlandschaft - Flirts, Dramen und Fremdscham-Momente inklusive. Aber sie eröffnen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern tatsächlich die Chance auf eine Beziehung, die auch abseits der Kameras Bestand hat. Diese Paare sind der Beweis.
Seit Mitte Juni waren Fotograf Felix Stein und Finanzexperte Martin Braun als "Die Bachelors" bei RTL auf der Suche nach der großen Liebe. Im TV läuft das Finale am heutigen Mittwoch. Dass man sein Herzensglück wirklich im TV finden kann, beweisen einige Paare, die sich in den vergangenen Jahren in Datingshows kennengelernt haben - und deren Liebe die Dreharbeiten und die Anfangszeit nach der Ausstrahlung überdauert hat.