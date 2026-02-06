Finale am Sonntag: Wer holt die Dschungelkrone? Das tippen die ausgeschiedenen Stars

Noch sechs Stars sind im Rennen um die Dschungelkrone. Wer von ihnen wird am Sonntag als Sieger oder Siegerin das Camp in Australien verlassen? Die Meinungen der bereits ausgeschiedenen Kandidaten gehen weit auseinander.

Das Dschungelcamp geht in die letzte Phase. Am Sonntag, 8. Februar, steigt das große Finale (20:15 Uhr, RTL und RTL+). Dann liegt es an den Zuschauerinnen und Zuschauern, wer die Dschungelkrone gewinnt und die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin beendet. Die bisher ausgeschiedenen Stars haben ganz unterschiedliche Favoriten - nur TV-Bauer Patrick Romer (30) wurde nicht genannt.

Mirja du Mont hofft auf ein Frauen-Finale Hardy Krüger jr. (57), der an Tag 14 am Donnerstagabend ausschied, gönnt den Sieg grundsätzlich allen noch im Camp Verbliebenen. Der Schauspieler tippt aber darauf, dass Gil Ofarim (43) und Ariel (22) ins Finale kommen. Sie sorgten in den vergangenen Tagen immerhin auch für die meiste Aufmerksamkeit. "Anscheinend ist es so, dass die Zuschauer eine ganz andere Sache sehen wollen, als das, was ich erwartet hätte", resümierte der Schauspieler nach seinem Exit.

Eva Benetatou (33) hingegen tippt auf Simone Ballack (49) und Hubert Fella (58) im Finale. "Ich finde, dass Simone eine sehr ehrwürdige Siegerin sein könnte. Sie hat mich sehr beeindruckt und ist sehr stark", sagte sie im Exit-Interview nach ihrer Rauswahl an Tag 13. "Genauso auch Hubert, den ich sehr ins Herz geschlossen habe, weil er einfach ein Herzensmensch ist."

Schauspieler Stephen Dürr (51) fand zwar viele lobende Worte für Ofarim, gönnt den Sieg aber am allermeisten der "klasse Frau" Samira Yavuz (33). "Sie ist eloquent, unglaublich lustig, hat eine ganz tolle Humorebene, auf der ich mich auch bewege, und sie ist sich auch absolut für gar nichts zu schade - und das finde ich auch wirklich geil", schwärmte der 51-Jährige.

Auf jede Menge Frauenpower zum Dschungelschluss hofft auch Mirja du Mont (50). Sie träumt von einem reinen Frauen-Finale. "Ich gönne den Sieg ganz vielen Menschen, die da drin sind, weil ich mich mit ganz vielen sehr gut verstanden habe. Aber ich kann sagen: Im Finale würde ich gerne Ariel, Simone und Samira sehen", sagte sie nach ihrem Exit an Tag zehn. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von Ariel. "Das ist ein 22 Jahre altes Mädchen, deren Vater vor zwei Monaten gestorben ist. Ich habe sie ganz anders kennengelernt, als die Leute, die nur diese Ausschnitte da draußen sehen."

Mirja du Mont war übrigens die Favoritin von Ex-"Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (62), die in diesem Jahr als erste Kandidatin ausgeschieden ist. Am wenigsten sieht diese Gil Ofarim auf dem Thron. "Ich finde, das war ein riesiges Schmierentheater", rechnete sie mit dem Musiker ab. Dessen ständiger Verweis auf eine Verschwiegenheitsklausel im Zusammenhang mit dem Hotel-Skandal ging ihr auf die Nerven.

Profitiert Gil Ofarim durch Ariel?

Ganz anders die Meinung von Umut Tekin (28): Der Realitystar sah Ofarim kurz nach seinem Ausscheiden als "Überraschungsdschungelkönig". "Der wird ganz Deutschland auf den Kopf stellen, der wird gewinnen." Besonders dessen Gelassenheit habe ihn beeindruckt. "Vielleicht lag es daran, dass Ariel jeden Tag auf ihn drauf ist und dachte, 'wenn ich weitermache, dann wird der aus sich herausplatzen'. Dadurch, dass er dann immer cool geblieben ist, macht sie Gil eher sympathischer."