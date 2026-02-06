Finale am Sonntag: Wer holt die Dschungelkrone? Das tippen die ausgeschiedenen Stars

Noch sechs Stars sind im Rennen um die Dschungelkrone. Wer von ihnen wird am Sonntag als Sieger oder Siegerin das Camp in Australien verlassen? Die Meinungen der bereits ausgeschiedenen Kandidaten gehen weit auseinander.
Das Dschungelcamp geht in die letzte Phase. Am Sonntag, 8. Februar, steigt das große Finale (20:15 Uhr, RTL und RTL+). Dann liegt es an den Zuschauerinnen und Zuschauern, wer die Dschungelkrone gewinnt und die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin beendet. Die bisher ausgeschiedenen Stars haben ganz unterschiedliche Favoriten - nur TV-Bauer Patrick Romer (30) wurde nicht genannt.