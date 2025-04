Finale am 26. April im TV: Die Jury ist begeistert: Dieser Kandidat gewinnt Das Supertalent

"Das kann man gar nicht besser machen" - lobt Chef-Juror Dieter Bohlen den Auftritt des diesjährigen "Supertalent"-Gewinners. Das Finale der 17. Staffel läuft am Samstag im TV.

Die 17. Staffel von "Das Supertalent" hat ihren Sieger gefunden. Das Finale der Talentshow läuft zwar erst am Samstag um 20:15 Uhr bei RTL, bei RTL+ ist die vorab aufgezeichnete Folge aber bereits verfügbar. Darin erlebt die Jury aus den Urgesteinen Dieter Bohlen (71) und Bruce Darnell (67), Tänzerin Ekaterina Leonova (38) und Komiker Tony Bauer (29) emotionale Momente. Wer macht das Rennen und sichert sich die 50.000 Euro Preisgeld?

Achtung, Spoiler! Dieser Kandidat ist das "Supertalent 2025"

Am Ende darf das Publikum im Saal entscheiden - und ist am meisten von dem 16-jährigen Jayden Swingewood aus Duisburg begeistert. Mit einer gefühlvollen Interpretation des Justin-Bieber-Songs "Lonely" berührt der junge Sänger die Herzen der Zuschauer und der Jury gleichermaßen. "Mir hat da nichts gefehlt. Das kann man gar nicht besser machen", schwärmt Poptitan Dieter Bohlen nach seinem Auftritt. Dem Publikum im Saal gefällt es sogar so gut, dass es "Zugabe"-Rufe gibt.

Als die Moderatoren Victoria Swarovski (31) und Knossi (38) schließlich den Sieger verkünden, kann der sein Glück gar nicht glauben. "Ey, ich kann es immer noch nicht in Worte fassen", stammelt Swingewood.

Schon wieder ein Sänger an der Spitze

Jayden Swingewood setzte sich im Finale gegen starke Konkurrenz durch. Mit im Rennen waren unter anderem der norwegische Komiker Viggo Venn, der Kinderchor "Lucky Kids" aus Köln, Stunt-Scooter-Talent Maximilian Bijak oder Extremballerina Ashlee Rose Montague. Der Schüler hatte die Jury aber schon bei seinem ersten Auftritt restlos überzeugt: Viermal "Ja" gab es damals für ihn.

Mit Swingewood gewinnt bereits der zehnte Kandidat mit einer Gesangseinlage in der Geschichte von "Das Supertalent" - und sogar der vierte in Folge. In den drei vorangegangenen Staffeln hatten bereits Nick Ferretti (2020) sowie die Opernsänger Elena Turcan (2021) und Alexander Doghmani (2024) mit ihren Gesangskünsten überzeugt.