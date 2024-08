Final Four Golf-Bundesliga: Damen des GC Solitude – Außenseiter mit Selbstvertrauen

1 Optimistisch zum Final Four nach München: Trainer Heiko Burkhard und Kapitänin Sophia Zeeb vom Stuttgarter GC Solitude aus Mönsheim Foto: Andreas Gorr

Die Damen des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude aus Mönsheim stehen erstmals im Final Four um die deutsche Meisterschaft – sie sind beileibe nicht chancenlos.











Das Ausrufezeichen ist gesetzt worden: Am letzten Bundesliga-Spieltag holten die Damen des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude die volle Punktzahl und gingen als Gewinnerinnen aus dem Liga-Abschluss. Mit Platz zwei in der Endtabelle buchten sie ihr Ticket für das Final Four, das an diesem Wochenende auf der Anlage Riedhof des GC München gespielt wird.