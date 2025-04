Final Four der Nations League: Tickets für die Spiele in Stuttgart – Bestellphase läuft

1 Bei der EM 2024 fanden fünf Partien in Stuttgart statt. Foto: imago//Silas Schueller/DeFodi Images

Die Bewerbungsfrist der Uefa für die Finalpartien in der Nations League endet am Donnerstag. Wie die Kartenvergabe abläuft und was zu beachten ist.











Link kopiert



Das Final Four in der Nations League naht – und zwei der vier Spiele finden in der Stuttgarter Arena statt: Am 5. Juni (Donnerstag) treffen Spanien und Frankreich um 20.45 Uhr im Halbfinale aufeinander, am 8. Juni (Sonntag) steht um 15 Uhr das Spiel um Platz drei an. Womöglich ist hier die deutsche Mannschaft zu sehen, sofern das Team von Julian Nagelsmann sein Halbfinale in München gegen Portugal verliert.