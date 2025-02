Final Four der Handballfrauen: HB Ludwigsburg setzt aufs Comeback von Karolina Kudlacz-Gloc

1 Karolina Kudlacz-Gloc setzt sich durch im am Ende verlorenen Champions-League-Finale 2024 gegen Györi Audi ETO KC. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die HB Ludwigsburg kämpft beim Final Four der Handballfrauen um den DHB-Pokal. Zum Joker soll Karolina Kudlacz-Gloc werden, die rechtzeitig aus dem Mutterschutz aufs Feld zurückkehrt.











Gerit Winnen muss selbst ein wenig staunen: „Ich kann nur den Hut ziehen, in welcher Rekordzeit Karo wieder auf der Platte steht“, sagt der Sportdirektor von Handball-Bundesligist HB Ludwigsburg. Er spricht von Karolina Kudlacz-Gloc, die nach der Geburt ihres Sohnes Luka am 9. Dezember 2024 zwei Monate später wieder ins Trainings eingestiegen ist und beim Final Four an diesem Wochenende in der Stuttgarter Porsche-Arena ihr Comeback feiert. Die polnische Kämpfernatur (Vertrag bis 2026) ist auch im Alter von 40 Jahren eine wichtige Stütze in Abwehr und Angriff, ist sich Winnen sicher.