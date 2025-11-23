Filzverdacht im Schwarzwald: Kommt Kontrolle im Tourismus zu kurz?

1 Zu wenig Distanz? Tourismus-Manager Mair (links), Tourismus-Staatssekretär Rapp Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Der Schwarzwald tut gut daran, den Filzverdacht extern prüfen zu lassen. Auch die Rolle des Tourismus-Staatssekretärs wäre einen Blick wert, meint unser Kommentator.











Der Tourismus gilt Politikern auf Landes- und kommunaler Ebene oft als dankbares, wenig aufwendiges Profilierungsfeld. Er verspricht schöne Bilder und meist gute Nachrichten bei überschaubaren Verpflichtungen. Da kann die Kontrolle schon mal zu kurz kommen – so wie im Schwarzwald. Jahrelang wurde bei der in Freiburg ansässigen Tourismuszentrale offenkundig nicht genau genug hingeschaut. Erst jetzt, da die Verflechtung zwischen dem Geschäftsführer und seiner für die beauftragte Agentur tätigen Lebenspartnerin thematisiert wird, wachen die Kontrolleure auf: Eine Sonderprüfung soll klären, ob dabei gegen Regeln verstoßen wurde – und ob es überhaupt die nötigen Compliance-Regeln gibt. Das ist nur konsequent.