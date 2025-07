Filmwirtschaft: Weimer drängt Netflix und Co zu Investitionen in Deutschland

Weimer drängt Netflix und Co zu Investitionen in Deutschland

1 Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sorgt sich um die deutsche Filmwirtschaft. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa

Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer drängt die großen US-Streaminganbieter wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ zu Filminvestitionen in Deutschland. Vor einem Treffen am Mittwoch stellte er eine Verpflichtung oder Selbstverpflichtung in den Raum. "Wer in Deutschland erfolgreich Geschäfte macht, vom deutschen Markt und steuerfinanzierter Förderung profitiert, soll auch vermehrt in deutsche Filmproduktionen investieren", sagte Weimer der Deutschen Presse-Agentur.