Kinofilm von Campino und Co.

1 Sänger Campino und seine Band kommen nach Leonberg – zumindest ins Kino. Foto: dpa

Campino, Andi und Breiti von den Toten Hosen stellen ihren Fans im Traumpalast Leonberg ihren ersten Kinofilm vor.

Leonberg - Die Toten Hosen kommen nach Leonberg. Musikalisch wird es dabei allerdings nur auf der Leinwand. Denn Campino, Andi und Breiti stellen am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr im Traumpalast Leonberg ihren Tourneefilm „Weil du nur einmal lebst“ vor. Das gaben die Band und der Kinobetreiber am Donnerstag bekannt. Der Vorverkauf startet am Freitag, 8. März, um 10 Uhr auf der Internetseite www.dietotenhosen-derfilm.de.

Auch die Regisseurin Cordula Kablitz-Post ist vor Ort. Sie hat die Düsseldorfer Band auf ihrer jüngsten Tour „Laune der Natour“ begleitet und auf und neben der Bühne gefilmt. Der Film erzählt dabei auch die Geschichte der Band anhand einiger ihrer Lieder. Premiere hatte der Film auf der Berlinale, offizieller Kinostart ist am 28. März, an dem die drei Bandmitglieder den Film um 18 Uhr im Traumpalast vorstellen.