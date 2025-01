Filmtrophäen: Zoe Saldana gewinnt Golden Globe als Nebendarstellerin

Dritte Staffel soll 2025 erscheinen Neue Gesichter bei "And Just Like That..."

Die dritte Staffel von "And Just Like That..." nimmt langsam Form an. Der ausführende Produzent der Serie bestätigte drei Schauspielerinnen für die neuen Folgen des "Sex and the City"-Ablegers, darunter Patti LuPone.