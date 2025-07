Filmtrilogie Happy Hours: Dawsons Creek-Reunion: Katie Holmes dreht wieder mit Joshua Jackson

In "Dawson's Creek" fanden ihre Figuren letztlich zusammen. Und auch im wahren Leben funkte es zwischen Katie Holmes (46) und Joshua Jackson (47). Nun kommt es nach über 20 Jahren zu einem Wiedersehen vor der Kamera. Die beiden Stars der beliebten Kultserie (1998-2003) drehen gemeinsam die Filmtrilogie "Happy Hours", wie das Hollywood-Branchenmagazin "Deadline" berichtet.

Katie Holmes übernimmt bei dem Projekt gleich mehrere Rollen: Sie steht nicht nur vor der Kamera, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben und führt Regie. Die Schauspielerin saß auch schon bei "Alles was wir hatten", "Allein mit dir" oder "Rare Objects" auf dem Regiestuhl.

"Emotionale Reise von jungen Liebenden, die sich als Erwachsene wiederfinden"

"Happy Hours" wird als Dramedy beschrieben, die eine "emotionale Reise junger Liebender" erzählt, die sich Jahre später als Erwachsene wieder begegnen. Verbunden sind sie durch gemeinsame Freunde und die geteilte Erfahrung von "Verlust und Hoffnung". Klingt fast so, als wären Joey und Pacey aus "Dawson's Creek" erwachsen geworden.

Die Dreharbeiten zum ersten Teil haben bereits in New York City begonnen. Die beiden folgenden Filme sollen kurz danach entstehen.

"Zeugnis für unsere Freundschaft"

Katie Holmes hat ihr neues Projekt auch auf Instagram vorgestellt. "Ich bin so dankbar, dass ich bei diesem Film wieder mit so vielen meiner wunderbaren Freunde zusammenarbeiten kann", schrieb sie auf der Plattform. "Die Zusammenarbeit mit Josh nach so vielen Jahren ist ein Zeugnis für unsere Freundschaft." Dazu postete sie ein gemeinsames Foto mit ihrem früheren "Dawson's Creek"-Kollegen.

"'Happy Hours' ist eine Liebesgeschichte, an der so viele Menschen beteiligt sind, die ich bewundere. Wir können es kaum erwarten, dass alle sehen, was wir machen", beendet Holmes ihr Statement.

Neben Joshua Jackson gehören zu diesen Menschen unter anderem auch "Weeds"-Star Mary-Louise Parker (60) und Constance Wu (43) aus dem Überraschungserfolg "Crazy Rich".

Katie Holmes und Joshua Jackson waren während der Dreharbeiten zu "Dawson's Creek" kurz liiert. Die spätere (Ex-)Frau von Tom Cruise (63) bezeichnete ihren ehemaligen Serienkollegen einmal als die erste große Liebe ihres Lebens.