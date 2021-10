1 Netflix bietet eine große Auswahl von Filmen und Serien. Wir verraten, welche gruseligen Filme man gesehen haben sollte. Foto: AFP

Auf der Suche nach einem guten Horrorfilm? Wir haben die besten Horrorfilme gesammelt, die aktuell auf Netflix zu sehen sind.















Zombies, Vampire und Dämonen: Horrofilme erfreuen sich großer Beliebtheit. Einen guten Gruselfilm zu finden ist aber oft nicht so einfach. Wir haben die besten Horrorfilme ab einer IMDb-Wertung von 7 für Euch zusammengefasst. Manche Filme könnten nicht mehr verfügbar sein, da Netflix das Programm ständig erweitert oder auch Filme entfernt.

14. Climax (2018)

IMDb 7.0 | Rotten Tomatoes 68%

Eine Gruppe Tänzer will in einem leeren Schulgebäude für einen Auftritt proben. Als der Sangria mit einer halluzinogenen Droge versetzt wird, entwickelt sich die Tanzprobe zu einem echten Albtraum.

Climax auf Netflix anschauen

13. The Troll Hunter (2011)

IMDb 7.0 | Rotten Tomatoes 82%

Um eine Reihe mysteriöser Bärenmorde aufzuklären, folgt eine Gruppe Studenten einem geheimnisvollen Jäger. Schon bald erfahren die jungen Filmemacher, dass der Jäger Hans es auf viel gefährlichere Wesen abgesehen hat.

The Troll Hunter auf Netflix anschauen

12. 28 Days Later (2002)

IMDb 7.6 | Rotten Tomatoes 87%

Jim wacht in einem Krankenhaus auf und muss feststellen, dass er völlig alleine ist. In den letzten vier Wochen hat ein Virus die Menschen in Großbritannien in Zombies verwandelt. Zusammen mit anderen Überlebenden muss Jim eine sichere Zuflucht finden.

28 Days Later auf Netflix anschauen

11. 28 Weeks Later (2007)

IMDb 7.0 | Rotten Tomatoes 71%

Sechs Monate nachdem das Wutvirus in Großbritannien ausgebrochen ist, hat die US-Armee eine sichere Zone in London eingerichtet. Von hier aus soll das Land wieder neu bevölkert werden. Ein Plan mit fatalen Folgen.

28 Weeks Later auf Netflix anschauen

10. Bram Stoker's Dracula (1993)

IMDb 7.4 | Rotten Tomatoes 75%

Graf Dracula lädt den Anwaltsgehilfen Jonathan Harker nach Transsylvanien ein, um den Kauf von Immobilien in London abzuwickeln. Als Vampir Dracula ein Foto von Harkers Frau Mina entdeckt, will er sie verführen und reist nach London.

Bram Stoker's Dracula auf Netflix anschauen

9. Die rabenschwarze Nacht – Fright Night (1993)

IMDb 7.4 | Rotten Tomatoes 75%

Als Charlie in seiner Nachbarschafft einen Vampir entdeckt, wendet er sich an den Einzigen, der sich mit Untoten auskennen könnte: Peter Vincent, Moderator der Fernseh-Horrorshow „Fright Night“. Wird der abgehalfterte Schauspieler ihm wirklich helfen können?

Fright Night auf Netflix anschauen

8. Don't Breathe (2016)

IMDb 7.1 | Rotten Tomatoes 88%

Ein paar Freunde glauben mit einem reichen Blinden das perfekte Opfer für ihren Raub gefunden zu haben. Doch was die Freunde nicht wissen: Der blinde Mann weiß sich zu wehren und er hütet ein dunkles Geheimnis.

Don't Breathe auf Netflix anschauen

7. Doctor Sleeps Erwachen (2019)

IMDb 7.3 | Rotten Tomatoes 78%

Der kleine Dan Torrence aus „The Shining“ ist inzwischen erwachsen und versucht ein normales Leben zu führen. Doch als er auf ein junges Mädchen mit ähnlichen Kräften trifft, muss es sich mit dem Kult „The True Knot“ auseinandersetzen, um sie vor deren finsteren Machenschaften zu beschützen.

Doctor Sleeps Erwachen auf Netflix anschauen

6. Conjuring: Die Heimsuchung (2013)

IMDb 7.5 | Rotten Tomatoes 86%

Ein dämonisches Wesen sucht eine Familie in ihrem Farmhaus heim. Die Dämonologen Lorraine und Ed Warren werden von der Familie um Hilfe gebeten und geraten selbst in Gefahr. Die satanischen Mächte werden die Familie nicht kampflos gehen lassen.

Conjuring: Die Heimsuchung auf Netflix anschauen

5. Conjuring 2 (2016)

IMDb 7.3 | Rotten Tomatoes 80%

Lorraine und Ed Warren müssen sich in dieser Fortsetzung von „Conjuring“ wieder mit dämonischen Mächten messen. Eine alleinerziehende Mutter und ihre vier Kinder leben in London in einem Haus voller Geister. Können die Warrens der Familie helfen?

Conjuring 2 auf Netflix anschauen

4. Dawn of the Dead (2004)

IMDb 7.3 | Rotten Tomatoes 76%

Die Toten wandeln unter den Lebenden und sie haben Hunger! Eine weltweite Plage verwandelt die Menschen in fleischfressende Zombies. Ein Gruppe Überlebender verschanzt sich daraufhin in einem Einkaufszentrum.

Dawn of the Dead auf Netflix anschauen

3. Es (2017)

IMDb 7.3 | Rotten Tomatoes 86%

Die Stadt Derry hat ein düsteres Geheimnis: Ein böser Clown treibt sein Unwesen und es verschwinden Kinder. Weil die Erwachsenen keine Hilfe sind, nimmt eine Gruppe Kinder die Sache in die eigenen Hände. Kann der „Club der Verlierer“ den Horror stoppen?

Es auf Netflix anschauen

2. Zombieland (2009)

IMDb 7.6 | Rotten Tomatoes 89%

In den von Zombies überlaufenen USA sucht ein Student seine Familie, ein Verrückter einen Twinkie und ein paar Schwestern wollen zu einem Freizeitpark: Willkommen in „Zombieland“.

Zombieland auf Netflix anschauen

1. Der Weiße Hai (1975)

IMDb 8.0 | Rotten Tomatoes 98%

Der Badeort Amity Island könnte so schön sein. Doch in der Tiefe des Meeres lauert eine gefräßige Gefahr: Ein Hai hat es auf Menschen abgesehen. Können ein Polizist, ein Meeresbiologe und ein Fischer das Biest stoppen?

Der Weiße Hai auf Netflix anschauen