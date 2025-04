Filmstart in zwei Jahren: Nächste Riesenechse für Sam Neill: Von Jurassic Park zu Godzilla

Er ist eines der bekanntesten Gesichter des "Jurassic Park"-Filmuniversums. Doch jetzt wird der bekannte neuseeländische Schauspieler Sam Neill (77) den Dinos, die so bedeutsam für seine Karriere waren, untreu. Wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" meldet, heuert Neill beim sogenannten MonsterVerse rund um den Riesenaffen Kong, Godzilla und weitere Kaijūs an. Im Nachfolger zu "Godzilla × Kong: The New Empire", der bislang noch keinen Titel hat, übernimmt er eine noch unbekannte Rolle.

"The Last of Us"-Star Kaitlyn Dever und mehr gehören zum Cast

Über 2,5 Milliarden US-Dollar hat die Filmreihe, zu der Blockbuster wie "Kong: Skull Island" oder "Godzilla vs. Kong" gehören, bislang an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Stars wie Millie Bobby Brown aus "Stranger Things" oder Schauspiel-Ikone Samuel L. Jackson (76) traten in den Filmen auf. Neill stößt für den neuesten Eintrag in die Filmreihe nun zu einer Reihe bereits vermeldeter Darsteller und Darstellerinnen wie Kaitlyn Dever ("The Last of Us") oder Jack O'Connell ("Back to Black") sowie Dan Stevens, der aus "Godzilla × Kong: The New Empire" zurückkehrt.

Lesen Sie auch

Godzilla und Kong kehren zurück

Neben den menschlichen Charakteren bietet das neue MonsterVerse-Werk einmal mehr "die geliebten und kultigen Titanen Godzilla und Kong, die gegen eine katastrophale, die Welt vernichtende Bedrohung antreten", wie das produzierende Studio Legendary mitteilt.

Sam Neill verkörperte im originalen "Jurassic Park" aus dem Jahr 1993 Dr. Alan Grant, eine der Hauptfiguren. Für den 2001 erschienenen "Jurassic Park III" sowie das sogenannte Legacy-Sequel "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" kehrte er zurück. Letzterer Film vereinte 2022 alte und neue Stars, neben Neill Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern und Jeff Goldblum.

Beim nächsten MonsterVerse-Film wird Grant Sputore ("I Am Mother") Regie führen. Das Werk soll nach derzeitigem Stand im März 2027 in den Kinos erscheinen.