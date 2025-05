Filmstart 2027: Nächster Godzilla x Kong-Film: Titel und Startdatum enthüllt

1 Kong und Godzilla werden auch in einem neuen "Godzilla x Kong"-Film über die Erde wüten. Foto: imago/ZUMA Press / Warner Bros

Warner Bros. und Legendary Pictures haben den Titel für die mit Spannung erwartete Fortsetzung von "Godzilla x Kong: The New Empire" bekannt gegeben. "Supernova", der sechste Film der Monsterverse-Reihe, soll 2027 in die Kinos kommen.











Link kopiert



Warner Bros. und Legendary Pictures haben am Freitag die freudige Nachricht für alle Fans gigantischer Filmmonster verkündet: Die Fortsetzung des erfolgreichen Blockbusters "Godzilla x Kong: The New Empire" hat offiziell den Titel "Godzilla x Kong: Supernova" erhalten. Der Kaijū-Film aus Hollywood ist in Australien bereits in die Dreharbeiten gestartet. Am 26. März 2027 soll "Supernova" in den US-Kinos starten.