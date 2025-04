Filmstar starb nach langer Krankheit: Jim Carrey würdigt seinen Batman Forever-Kollegen Val Kilmer

Mit bewegenden Worten hat Jim Carrey (63) seinem ehemaligen Filmkollegen Val Kilmer (1959-2025) Tribut gezollt. Der am 1. April im Alter von 65 Jahren verstorbene Kilmer war einer Lungenentzündung erlegen. Gemeinsam hatten die beiden Schauspieler 1995 in dem Blockbuster "Batman Forever" vor der Kamera gestanden - Kilmer als Batman, Carrey als dessen Widersacher Riddler.

"Ich erinnere mich heute mit großer Bewunderung an Val Kilmer, sowohl als Mensch als auch als Talent seiner Generation, der uns ein beneidenswertes Erbe unvergesslicher schauspielerischer Leistungen hinterlassen hat", erklärte Carrey in einem Statement, das er am 2. April veröffentlichte. Dem "People"-Magazin zufolge fügte er hinzu: "Seine größten künstlerischen Errungenschaften wurden nur von der Anmut und dem Mut übertroffen, mit denen er die schwierigsten Momente seines Lebens durchgestanden hat."

Lesen Sie auch

Ein Schauspieler, der Spuren hinterließ

Kilmer hatte 2015 seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht und sich seither mehreren Behandlungen unterzogen. In dem 2021 erschienenen Dokumentarfilm "Val" gab er tiefe Einblicke in seinen Kampf gegen die Krankheit und die damit verbundenen Herausforderungen.

Die Schauspielerin Debi Mazar (60), die ebenfalls in "Batman Forever" mitgewirkt hatte, teilte auf Instagram Erinnerungsfotos und würdigte Kilmer mit persönlichen Worten: "Ich traf Val 1984 in einem heruntergekommenen Van mit fehlender Tür. Wir hatten gerade an Vincent Gallos Hochzeit mit einem Mädchen namens Denise(?) in NYC teilgenommen", schrieb sie. "Jahre später arbeitete ich mit ihm in 'The Doors' und 'Batman Forever'. Er war so talentiert und interessant. Ich weiß, dass er über die Jahre mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte und ein Kämpfer war."

Ein vielschichtiger Schauspieler

Val Kilmer hatte Michael Keaton als Batman in der dritten Fortsetzung der Warner Bros.-Filmreihe abgelöst. Regisseur Joel Schumacher übernahm die Regie für "Batman Forever" - ein Film, für den Kilmer laut eigener Aussage in der Dokumentation "Val" die Rolle annahm, ohne das Drehbuch gelesen oder gewusst zu haben, wer Regisseur Schumacher war.

Neben seiner ikonischen Rolle als Batman war Kilmer vor allem für seine Darstellungen in Filmen wie "Top Gun", "The Doors" und "Tombstone" bekannt. Zahlreiche Stars, darunter Michael Douglas, Cher und Michelle Monaghan, haben nach seinem Tod ihre Trauer zum Ausdruck gebracht und den Schauspieler als "mutig" gewürdigt.