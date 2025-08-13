Filmstar in Ibiza: Leonardo DiCaprio wird bei Polizeikontrolle nicht erkannt

Leonardo DiCaprio zählt seit Jahren zu den größten Hollywoodstars. Doch selbst er blieb auf Ibiza nicht von einer Polizeikontrolle verschont, wie aktuelle Aufnahmen zeigen.
Leonardo DiCaprio (50) musste sich einer Polizeikontrolle unterziehen, wie Videoaufnahmen aus Ibiza zeigen, die der britischen "Daily Mail" vorliegen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Vittoria Ceretti (27) besuchte der Schauspieler eine Party des spanischen Schauspielers Arón Piper (28). Doch bevor er diese betreten konnte, wurde DiCaprio von Polizeibeamten durchsucht.