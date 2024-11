1 Filmstar Florian David Fitz feiert 50. Geburtstag. Foto: ddp/Alexander Pohl

Filmstar Florian David Fitz kam am 20. November 1974 in München zur Welt. Am heutigen Mittwoch feiert der beliebte und erfolgreiche Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur seinen 50. Geburtstag.

Die Künstlerfamilien und die Familie des Künstlers Florian Ingo Ulrich Fitz, wie er eigentlich heißt, was er vor ein paar Jahren eher widerwillig in der "Hörbar Rust" auf Radioeins verraten hat, stammt aus einer Hoteliersfamilie. Den David hat er sich ausgedacht, aus gutem Grund: "Es gibt einen Schauspieler, der auch schon zehn Jahre länger als ich dabei ist - und der heißt Florian Fitz [57]", erklärte er. Mit dem gebürtigen Frankfurter (Main) und dessen verstorbener Schwester, Schauspielerin Hendrikje Fitz (1961-2016), ist Florian David Fitz nicht verwandt. Lesen Sie auch Anders mit der Münchner Künstlerfamilie, deren berühmten Nachnamen er ebenfalls trägt. Cousin zweiten Grades ist er von Schauspieler und Musiker Michael Fitz (66) und dessen Cousine Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Lisa Fitz (73) - beide wiederum sind Neffe und Nichte der Volksschauspielerin Veronika Fitz (1936-2020). Inzwischen hat Florian David Fitz auch selbst eine Familie gegründet. Bekannt ist, dass er Vater von Zwillingen ist, die im Januar 2021 zur Welt kamen. Wie er Job und Familie seither unter einen Hut bekommt, dazu sagte Fitz 2023 im Interview mit spot on news: "Sobald Kinder da sind, fällt ein riesiger Teil des Lebens, den man frei zur Verfügung hatte, weg. Und wenn man diesen Teil vorher schon hauptsächlich mit Arbeit gefüllt hat, dann wird die Arbeit zur Seite gedrückt und findet an anderer Stelle statt. Das nennt man ja auch die 'Stauzeit' des Lebens - bei mir ist sie nur etwas später als bei anderen. Es ist schon viel, aber ich tröste mich damit, dass es nur eine Phase ist. Und auf der anderen Seite will ich das eben auch alles mitnehmen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden." Seine beiden Kinder hält er aus der Öffentlichkeit heraus, aus seinem Privatleben zeigt er auf Instagram vor allem Unterhaltsames von sich selbst in der Natur. Der heimliche Hauptdarsteller vieler Clips und Fotos ist allerdings sein kleiner weißer Hund Elmo. "Doctor's Diary" - Startschuss für eine steile Karriere Aus dem Schatten der Künstlerfamilie ist Florian David Fitz längst herausgetreten. Doch erst zog es ihn weit weg von der bayerischen Verwandtschaft. Nach dem Abitur studierte er in Boston Musik und Schauspiel und kehrte erst nach einem weiteren Jahr in New York nach Deutschland zurück, wo er ab den Nuller-Jahren erste Fernseh- und Filmerfahrung sammelte. Für "Meine verrückte türkische Hochzeit" (2005) bekam er dann auch schon stellvertretend für das Darstellerteam den Adolf-Grimme-Preis überreicht. Mit der Rolle des Dr. Marc Meier in der RTL-Serie "Doctor's Diary" (2008-2011) nahm seine Karriere so richtig Fahrt auf. Auf die Kinokomödie "Männerherzen" (2009) folgte die vielfach ausgezeichnete Tragikomödie "Vincent will Meer" (2010) über den jungen tourettekranken Vincent. Florian David Fitz hatte das Drehbuch geschrieben, die Titelfigur gespielt und viele Preise und Auszeichnungen dafür erhalten. Bei "Jesus liebt mich" (2012) setzte er noch eines drauf: Neben Drehbuch und Hauptrolle übernahm er auch die Regie. Es folgten das "besonders wertvolle" (FBW) tragische Roadmovie "Hin und weg" (2014), die "wertvolle" Tragikomödie "Der geilste Tag" (2016) mit Matthias Schweighöfer (43), das TV-Biopic "Kästner und der kleine Dienstag" (2016) oder die sehr sehenswerte Zeitgeistkomödie "Willkommen bei den Hartmanns" (2016) und eine Reihe weiterer Filme, für die er das Drehbuch schrieb und in denen er ebenfalls auch wieder die Hauptrollen spielte. Bei all dem Erfolg ist es kein Wunder, dass Florian David Fitz ein echter Gute-Laune-Garant auf jedem roten Teppich ist. Und der nächste Red-Carpet naht: Am 19. Dezember läuft nach "Der Vorname" (2018), "Der Nachname" (2022) mit "Der Spitzname" die nächste Fortsetzung der stargespickten Komödie in den Kinos an... Dann wird seine große Geburtstagparty bereits Geschichte sein. Mottoparty zum 50. Geburtstag Bereits im Juli hatte Florian David Fitz dem Sender RTL am Rande der Veranstaltung "BMW Oper für alle" verraten, wie sein runder Geburtstag gefeiert wird. Demnach standen Motto und Veranstaltungsort längst fest: "Ich liebe 'Bad Taste Partys', und deswegen müssen die auch immer in einer ganz schlimmen Location sein", sagte er. Der Ort sei so schlimm, dass er ihn eigentlich gar nicht nennen könne, fügte der Filmstar hinzu. Für alle, die Ratespiele lieben: "Ein berühmter deutscher Filmproduzent hat sich da immer vom Taxi hinfahren lassen und ist dann den Abend über nicht gerne gegangen", so sein Tipp zur Location.