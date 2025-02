Filmset statt Sportplatz: Stuttgarter Softballerin wird zur Kino-Schauspielerin

1 Ungewohnte neue Rolle: Jule Breuninger (rechts) von den Stuttgart Reds mit Filmstar Nora Tschirner (Mitte) und ihrer Wesselinger Softball-Kollegin Jana Sistig (links). Foto: privat

Jule Breuninger ist im neuen Film „Wunderschöner“ dabei. Wie ihr das gelungen ist und wie sie die Dreharbeiten mit mehreren Stars der Szene erlebt hat.











Am vergangenen Donnerstag ist in den deutschen Kinos als Fortsetzung des Films „Wunderschön“ aus dem Jahr 2022 die Tragikomödie „Wunderschöner“ angelaufen. In der Besetzungsliste findet sich wie schon in Teil eins, der 1,7 Millionen Zuschauer in die Kinos lockte, die erste Reihe deutscher Schauspielerinnen wie Nora Tschirner (Keinohrhasen, Tatort), Emilia Schüle (Freche Mädchen, Charité), Anneke Kim Sarnau (Honig im Kopf, Polizeiruf 110) und Karoline Herfurth (Fuck ju Göhte), die gleichzeitig das Drehbuch geschrieben hat und Regie führte. Zum ersten Mal vor einer Filmkamera stand derweil neben diesen Stars die Cannstatterin Jule Breuninger. Ein Erlebnis der besonderen Art für die eigentliche Softball-Bundesliga- und Nationalspielerin der Stuttgart Reds.