Filmreihe will zu altem Glanz zurück: Das Franchise Paranormal Activity verpflichtet Erfolgsregisseur

Nach vier Jahren Pause bei der Filmreihe soll James Wan jetzt an einem neuen "Paranormal Activity"-Film arbeiten. Mit größerem Budget, ambitionierter Vision und dem klaren Ziel: Das Found-Footage-Franchise wieder erfolgreich zu machen.

Die Horrorfilmreihe "Paranormal Activity" bekommt eine Fortsetzung. Horror-Legende James Wan (48) wurde verpflichtet gemeinsam mit Jason Blum (56) einen neuen Film des Franchise zu produzieren. Der letzte und siebte Teil der Serie erschien 2021 mit "Paranormal Activity: Next of Kin". Der Found-Footage-Klassiker soll jetzt ein Comeback feiern.

James Wan hat viel Horrorfilm-Erfahrung James Wan gilt als einer der einflussreichsten Horror-Regisseure der letzten zwei Jahrzehnte. Er machte sich als Erfinder der "Saw"-Reihe einen Namen und schrieb das Drehbuch zum ersten Film, der 2004 erschien. Mit "Insidious" (2011) und "The Conjuring - Die Heimsuchung" (2013) revolutionierte er das Genre.

"Paranormal Activity" und das Found-Footage-Genre

"Paranormal Activity" gilt als Aushängeschild des sogenannten Found-Footage-Genres, das die Geschichte eines Filmes durch gefundenes Filmmaterial beispielsweise eines Opfers erzählt, was oft amateurhaft und verwackelt wirkt.

Dieser Stil vermittelt Nähe und Authentizität, wodurch Spannung und Horror verstärkt werden. "Paranormal Activity" ist ein Meilenstein des Genres: Der Minimalismus, die subtile Inszenierung und die "echte" Heimkamera-Optik machten das Franchise weltberühmt.

Rückkehr des Horror-Kults

Nun soll James Wan der "Paranormal Activity"-Reihe seinen Stempel aufdrücken. Der erste Film von 2007 hatte nur ein Budget von 15.000 Dollar, insgesamt spielte das Franchise über die letzten Jahre fast 200 Millionen Dollar weltweit ein.

"Ich bin ein großer Fan von 'Paranormal Activity', seit dem ersten genialen Film", sagte Wan und führte weiter aus, "jetzt möchte ich dazu beitragen, das Vermächtnis der Reihe weiter auszubauen und den nächsten Schritt in der Entwicklung zu gehen".

Wan gilt als einer der kommerziell erfolgreichsten Regisseure. Seine Filme brachten insgesamt gut 4,5 Milliarden US-Dollar ein. Neben einigen Horrorfilmen führte er zuletzt auch bei "Aquaman" (2018) und "Aquaman: Lost Kingdom" (2023) Regie.