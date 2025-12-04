Filmreihe will zu altem Glanz zurück: Das Franchise Paranormal Activity verpflichtet Erfolgsregisseur

Nach vier Jahren Pause bei der Filmreihe soll James Wan jetzt an einem neuen "Paranormal Activity"-Film arbeiten. Mit größerem Budget, ambitionierter Vision und dem klaren Ziel: Das Found-Footage-Franchise wieder erfolgreich zu machen.
Die Horrorfilmreihe "Paranormal Activity" bekommt eine Fortsetzung. Horror-Legende James Wan (48) wurde verpflichtet gemeinsam mit Jason Blum (56) einen neuen Film des Franchise zu produzieren. Der letzte und siebte Teil der Serie erschien 2021 mit "Paranormal Activity: Next of Kin". Der Found-Footage-Klassiker soll jetzt ein Comeback feiern.