Filmprojekt im Rems-Murr-Kreis: Brüder planen Spielfilm zu einem brisanten Thema – Drehort ist in Fellbach

Ein Film über ein brisantes Thema – und ein Projekt, das ohne Unterstützung nicht funktionieren kann: Zwei Fellbacher setzen auf Hilfe aus der Region und eine Crowdfunding-Kampagne.
Der geflüchtete Somalier Cusmaan Akbar Al-Shaarin strandet in einem Dorf im deutschen Hinterland. Er fängt als Koch in einem Gasthof an, lernt die Tochter der Wirtsleute kennen und verliebt sich in sie. Doch trotz des neuen Lebensgefühls bleibt seine Angst vor Diskriminierung und Gewalt. Als eine Gruppe Neonazis aus dem Nachbardorf zunehmend gegen ihn hetzt, gerät die Situation immer weiter außer Kontrolle.