Al Pacino lässt sich nur selten zusammen mit seinen erwachsenen Kindern bei Events blicken. Nun kam die Familie zu einer Filmpremiere, um Julie Pacino anlässlich ihres Regiedebüts zu feiern.

Familientreffen auf dem roten Teppich: Al Pacino (85) hat sich mit seinen drei ältesten Kindern bei einer Premiere in Los Angeles gezeigt. Im Mittelpunkt stand dabei jedoch nicht der Hollywoodstar, sondern seine Tochter Julie (36). Sie wurde bei der Premiere ihres Regiedebüts "I Live Here Now" von ihrem Vater und ihren Geschwistern, den Zwillingen Anton und Olivia (25), unterstützt. Die Familie war offensichtlich gut gelaunt: Sie lachten und zeigten Peace-Zeichen in die Kamera. Tochter Julie drückte Al Pacino zudem einen Kuss auf die Wange, er erwiderte die Geste.

Für den seltenen Auftritt mit seinen Kindern wählte der "Der Pate"-Star ein dunkles Polohemd, eine schwarze Hose und einen Blazer. Julie trug ebenfalls eine Kombination aus Hose und Blazer, während ihre Geschwister legerer gekleidet waren. Anton kam in Shirt und Shorts, Olivia trug eine Jeans und einen roten Pullover.

Karriere als Produzentin und Regisseurin

Julie Pacino folgte ihrem Vater in die Filmbranche, in der sie bereits seit über 15 Jahren aktiv ist. Die Produzentin und Regisseurin kann auf einige Erfolge zurückblicken. 2009 gründete sie mit Drehbuchautorin Jennifer DeLia (46) die Produktionsfirma Poverty Row Entertainment. 2020 rief sie mit Tiny Apples eine zweite Produktionsfirma ins Leben. Ihr Regiedebüt, der Horror-Thriller "I Live Here Now", feierte im vergangenen Sommer beim Fantasia International Film Festival seine Weltpremiere.

Julie stammt aus Al Pacinos Beziehung mit Ex-Partnerin Jan Tarrant. Die Zwillinge Anton und Olivia hat er mit der Schauspielerin Beverly D'Angelo (74), mit der er von 1997 bis 2003 liiert war. Während Anton ein sehr privates Leben führt, ist Olivia auf Instagram aktiv und teilt Einblicke in ihr Leben. Erst 2023 wurde die Familie zudem erweitert: Im Juni 2023 gaben Al Pacino und seine damalige Partnerin Noor Alfallah (32) die Geburt ihres Sohnes Roman bekannt.