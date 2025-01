Filmpremiere in Rom: Timothée Chalamet fällt mit grünem Schal auf

Timothée Chalamet (29) hat mit einem auffälligen Accessoire bei der "A Complete Unknown"-Premiere in Rom alle Blicke auf sich gezogen. Der Schauspieler legte sich für das Event am Freitag (17. Januar) einen smaragdgrünen Schal um den Hals. Dazu kombinierte er eine froschgrüne Perlenhalskette sowie einige bunte Armbänder.

Auch der Rest seines Looks fiel sofort ins Auge: Der "Dune"-Star posierte in einer dunklen Samtjacke mit weinroten Akzenten sowie einer Hose im selben Stil. Von der beerigen Kombination setzten sich die weißen Nähte klar ab. Ein weißes Hemd und schwarze Stiefel mit Absatz vervollständigten das Outfit.

Chalamet hat offenbar eine Vorliebe für Schals entwickelt. Bei einem Fototermin am Freitag zeigte er sich mit einem hellen Tuch, das er zu seinem braunen Jackett wählte. Zudem entschied er sich bei einer Filmpremiere in Paris am Mittwoch (15. Januar) für einen dünnen, rosafarbenen Schal. Farblich ergänzte er ihn um eine gemusterte Baseball-Cap in Rosa und brachte damit die 2000er Jahre zurück. Zuvor lief er bereits im Anzug und mit einem glänzenden Schal in Dunkelblau über den roten Teppich der Golden Globes.

Award-Hoffnungen für "A Complete Unknown"?

Bei der Preisverleihung konnte er modisch überzeugen, ging bei den Auszeichnungen jedoch leer aus. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller - Drama" setzte sich der "Brutalist"-Star Adrien Brody (51) gegen Chalamet und weitere Konkurrenten durch. Auch den Award für den Besten Film im Bereich "Drama" mussten Chalamet und Co. dem Regisseur Brady Corbet (36) und seinem Cast überlassen. Edward Norton (55) konnte den Preis als bester Nebendarsteller ebenfalls nicht für sich und das Bob-Dylan-Biopic gewinnen.

Weitere Chancen auf einen Preis hat die Filmbiografie bei den Critics Choice Awards. Auf "A Complete Unknown" könnten unter anderem in den Kategorien "Bester Film" und "Bester Hauptdarsteller" Auszeichnungen warten. Auch bei den BAFTA-Awards können Chalamet und die weiteren am Film Beteiligten auf diese Preise hoffen. Insgesamt erhielt das Biopic sechs BAFTA-Nominierungen.