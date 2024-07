Filmpremiere in New York: Stars aus „To The Moon“ auf dem roten Teppich

Filmpremiere in New York

12 Scarlett Johansson und Channing Tatum spielen die Hauptrollen in der neuen Komödie „To The Moon“. Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Ab Donnerstag läuft die romantische Komödie „To The Moon“ in den deutschen Kinos. Ausgewählte Gäste durften den Film bereits vorab bei der Premiere in New York sehen. Wir haben die Bilder vom roten Teppich.











War die Mondlandung inszeniert? In der romantischen Komödie/Drama „To The Moon“ (Originaltitel: „Fly Me To The Moon“) lautet die Antwort: „ja“ – allerdings zunächst nur als Plan B, sollte die tatsächliche Mission schiefgehen. Scarlett Johansson spielt im Film die Marketing-Expertin Kelly Jones, die beauftragt wird, das Image der Nasa aufzupolieren, die mitten in den Planungen der Apollo-11-Mission steckt. Die ohnehin schwierige Aufgabe des Startdirektors Cole Davis (Channing Tatum) wird so weiter verkompliziert. Als das Weiße Haus die Mondmission als zu wichtig einstuft, um einen Fehlschlag zu riskieren, soll Jones eine vorgetäuschte Mondlandung inszenieren.