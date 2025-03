Filmpremiere in New York: Naomi Watts Tochter Kai verblüfft mit ernster Miene

Filmpremiere in New York

1 Kai Schreiber (l.) und Naomi Watts präsentierten sich den Fotografen in unterschiedlicher Stimmungslage. Foto: imago images/ZUMA Press Wire/Sonia Moskowitz Gordon

Naomi Watts kam bei der "The Friend"-Premiere in New York gar nicht mehr aus dem Lachen heraus. Umso stärker fiel neben ihr das ernste Gesicht ihrer Tochter Kai auf, die auf dem roten Teppich kaum eine Miene verzog.











Ungleicher hätten Schauspielerin Naomi Watts (56) und ihre Tochter Kai Schreiber (16) sich wohl nicht auf dem roten Teppich präsentierten können. Während Watts bei der Premiere ihres neuen Films "The Friend" in New York über das ganze Gesicht strahlte, schaute die Teenagerin mürrisch drein.