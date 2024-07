Filmpremiere in Berlin: Louis Klamroth mit Papa Peter Lohmeyer auf dem roten Teppich

1 Louis Klamroth und sein Vater Peter Lohmeyer auf dem roten Teppich. Foto: imago/Marja

Moderator Louis Klamroth und sein Vater, Schauspieler Peter Lohmeyer, liefen am Dienstag zusammen über den roten Teppich bei der Premiere des Kinofilms "Die Ermittlung" im Berliner Zoo Palast.











Moderator Louis Klamroth (34) hat seinen Vater, Schauspieler Peter Lohmeyer (62), zur Premiere seines neuen Films "Die Ermittlung" (Kinostart: 25. Juli) auf den roten Teppich in Berlin begleitet. Den gemeinsamen Auftritt absolvierten die beiden in betont lässiger Kleidung. Zu grauer Hose und grauem T-Shirt trug Papa Lohmeyer einen dunkelblauen Blouson. Sein Sohn kombinierte einen beigen Pulli zur olivgrünen Hose. Was die beiden Outfit-mäßig einte, waren die weißen Sneaker.